Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (12)

A novela 'Fuzuê' desta quinta-feira (12) vai ao ar às 19:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Maria Navalha revela pai de Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quinta-feira

Luna sai de carro com Cecília, e Pascoal segue as duas. Preciosa conta para Heitor que pretende fazer um evento para divulgar novidades sobre a joalheria. Francisco se revolta com Nero e Miguel. Maria Navalha e Rejane discutem no Quintal Carioca. Luna se assusta ao ver os documentos de Cecília. Nero pensa em conversar com Maria Navalha. Rejane e Maria Navalha fazem as pazes. Lampião e Bartô ensaiam com Jefinho.

Pascoal aparece no estúdio de Cecília, e Luna se esconde. Maria Navalha revela à Rejane que César é o pai de Luna. Cecília arma com Luna para conseguir uma confissão de Pascoal. Caíto, Soraya e Kirida se classificam para uma nova fase do Rainha da Fuzuê. Olívia vasculha o escritório de Nero. Pascoal encontra uma foto de César na casa de Cecília.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.