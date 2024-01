Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (11)

A novela 'Fuzuê' desta quinta-feira (11) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa e Julião se encontram.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quinta-feira

Luna conversa sobre a proposta de Preciosa com Miguel. Nero discute com César. Julião ajuda Preciosa. Heitor desabafa com Alícia. Merreca implica com Francisco. César repreende Preciosa por suas atitudes com Luna. Cláudio reclama para Alícia com ciúmes de Heitor. César manda Julião investigar Cecília. Cecília sugere que Maria se aproxime de César para obter informações.

César acerta com Pascoal e Silvestre os detalhes do contrabando de pedras preciosas. Lampião pede que Emília mostre um objeto para Mercedes antes de seu encontro. Selena e Jefinho mostram a música que fizeram para Luna. César encontra Rui. Preciosa e Julião se encontram.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.