Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (8)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (8) vai ao ar às 19:15, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Luna enfrenta Preciosa.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

Preciosa fica presa no buraco e pede ajuda a Luna. Miguel se incomoda com os comentários de Francisco. Conceição conta para Rui sobre Olívia. Luna e Preciosa caem num buraco. Miguel tenta falar com Luna. Fiel não consegue encontrar Preciosa e liga para Heitor. Preciosa perde as chaves de lua e sol. Bianca sugere que Vitor fale com Francisco sobre sua desconfiança com Rui.

Francisco conversa com Olívia. Rui e Miguel brigam. Bebel consegue se comunicar com Nero. Luna tira a caderneta da Dama de Ouro de Preciosa. Barreto sugere que Cecília denuncie Pascoal. Um antigo amigo procura Pascoal na cadeia. Luna enfrenta Preciosa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.