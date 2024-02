Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (7)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (7) vai ao ar às 19:10, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Merreca vê César e Julião juntos.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

Merreca vê César e Julião juntos. Nero propõe uma reunião para decidir sobre o lançamento da coleção de Luna. Preciosa não aceita a decisão de Bebel. Jefinho se separa de Selena. Merreca conta para Luna sobre o encontro de Julião e César. Lampião e Jefinho lamentam o rumo de seus relacionamentos. Bebel decide vender suas cotas da joalheria, e César se surpreende.

Luna decide deixar a sociedade da Conde de Montebello e oferece suas cotas a Bebel. Pascoal marca de se encontrar com Gonçalo. Selena janta com Heitor. Preciosa tem uma ideia para tentar comprar as cotas de Bebel na joalheria. Barreto avisa a Miguel e Luna que a situação de Nero se complicou. Preciosa chega à casa de Pascoal e vê Gonçalo desacordado.



A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:10, na Rede Globo.