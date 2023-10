Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (4)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (4) vai ao ar às 19:10, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Luna se acerta com Maria Navalha.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

Luna encontra o dinheiro de Maria Navalha. Sem querer, Alícia impede Miguel de reconhecer Preciosa. Emília revela o segredo de Vitor para Bianca. Preciosa tenta encontrar o antigo depósito da Fuzuê. Heitor e Pascoal se enfrentam. Bebel acredita ter visto a filha na Fuzuê. Rejane pensa em fazer as pazes com Maria Navalha. Luna se acerta com a mãe.

Rui insiste para Olívia se aliar a ele. Miguel pede para se encontrar com Luna. Preciosa afirma a Heitor que irá tirar a Fuzuê de Nero. Pascoal pesquisa sobre Cecília nas redes sociais. Cláudio encontra o cálice roubado da Fuzuê. Jefinho segue Luna. Barreto procura Maria Navalha. Miguel surpreende Luna com uma noite romântica.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:10, na Rede Globo.