Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (31)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (31) vai ao ar às 19:10, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa recebe intimação para a audiência de divórcio.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

Merreca afirma a Miguel que encontrará quem roubou Maria. Cecília revela a Barreto que Pascoal a procurou. Julião se surpreende com a agressividade de César. Preciosa conta para Luna que Miguel e César brigaram. Barreto procura Pascoal. Merreca descobre que Maria está doente. Preciosa recebe uma intimação para a audiência de divórcio.

Merreca se emociona ao falar com Maria. Francisco pede para conversar com Soraya. César se despede de Luna. César e Nero trocam ofensas. Heitor avisa a Bebel que se divorciará de Preciosa. Francisco pede para Soraya não terminar com ele. Merreca surpreende César.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:10, na Rede Globo.