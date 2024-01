Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (3) vai ao ar às 19:10, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Francisco e Soraya se reconciliam.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

César tranquiliza Preciosa, após ser flagrado com Maria Navalha. Bebel parabeniza Luna pela confirmação do parentesco com a Dama de Ouro. Selena tenta descobrir quem é o investidor misterioso de Jefinho. César se vangloria para Julião do golpe que dará em Maria Navalha. Miguel teme que César esteja enganando Luna e Maria Navalha. Francisco e Soraya se reconciliam.

Luna e Miguel passam o dia em um hotel sofisticado. Selena e Jefinho se encontram. Merreca decide deixar a vida de crime. Maria Navalha se incomoda ao receber um cartão de César. Luna e Miguel festejam o Ano Novo juntos. Chega o dia do lançamento da coleção de biojoias, e Luna fica intrigada com o comportamento de Preciosa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:10, na Rede Globo.