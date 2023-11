Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (29)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (29) vai ao ar às 19:15, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Merreca atira em Pascoal.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

Calango, seus capangas e Pascoal tentam impedir que o tesouro seja saqueado. Merreca faz um filme de Pascoal no meio do roubo. Luna mostra a ONG para Preciosa. Merreca atira em Pascoal e pega o baú que ele roubou. Barreto e os policiais chegam ao local do roubo.

Merreca percebe que perdeu seu celular e se desespera. Barreto avisa a Nero sobre o roubo ao carro-forte. Pascoal chega em casa ferido, e Preciosa o ajuda. Merreca procura Maria Navalha.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.