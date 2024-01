Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (24) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Maria decide contar a verdade para Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

César fica intrigado com a descoberta sobre a fortuna de Maria. Pascoal desconfia do questionamento de Vieira. Maria decide contar a verdade para Luna. César diz a Julião que foi Pascoal quem roubou o dinheiro de Maria. César procura Pascoal. Rejane convence Maria a encontrar com Luna na Fuzuê. Luna percebe a troca de olhares entre Miguel e Maria.

Maria afirma a Nero, Bebel e Miguel que contará para Luna sobre sua doença. Soraya termina com Francisco. Tonico e Jefinho descobrem a mentira de Selena. César decide descobrir se Maria e Luna sabem que foram roubadas. Pascoal elege Vânia como sua pessoa de confiança. César ouve Maria falar com Rejane sobre sua doença.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.