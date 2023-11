Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (22)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (22) vai ao ar às 19:15, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Heitor e Bebel flagram Pascoal com Preciosa.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

Preciosa mente sobre sua relação com Pascoal. Lampião expulsa Gláucia e suas anjas da frente do Beco do Gambá. Luna comenta com Miguel o receio sobre o comportamento de Maria Navalha. Cláudio tenta impedir Alícia de falar sobre o tesouro durante a apresentação do concurso. Kirida e Caíto são sabotados durante suas apresentações.

Bebel e Heitor torcem pela recuperação de Preciosa. A Fuzuê reabre, e Francisco provoca Miguel. Mariângela encontra documentos sobre a filha da Dama de Ouro. Miguel avisa a Luna que eles conseguirão processar Preciosa. Heitor e Bebel flagram Pascoal com Preciosa.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.