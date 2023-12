Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (20) vai ao ar às 19:10, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Maria e César se encontram.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

Preciosa consegue enganar Pascoal. Nero encontra César na Fuzuê. Pascoal tenta seduzir Vânia. Miguel observa a reação de César ao falar com Luna. Julião ouve a conversa de Cecília com Barreto sobre César. Miguel encontra a carteira de identidade falsa de César e mostra para Luna. Francisco discute com Soraya por causa de Merreca.

Soraya, Bartô e Caíto tentam alugar os quartos na casa de Gláucia. César pede para Julião arrumar um encontro com Maria Navalha. Bebel deixa Preciosa voltar para casa. Miguel avisa a Nero que o tesouro foi liberado pela polícia. Maria e César se encontram.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:10, na Rede Globo.