Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (20) vai ao ar às 19:10. Nesse capítulo, Jefinho leva tiro no lugar de Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

Luna e Cláudio tentam decifrar a imagem que encontram desenhada na parede. Pascoal ameaça Cata Ouro. Heitor se intimida com a fúria de Preciosa. Cláudio fala para Luna não desistir de Miguel. Rui revela a Olívia que sabe sobre a falsificação do exame de DNA. Preciosa pensa em acabar com Luna. Heitor tenta falar com Pascoal. Cata Ouro leva Luna e Jefinho ao local onde atirou teve embate com Pascoal, que se esconde.

Rejane se preocupa com a dublagem de Kirida. Olívia pressiona Miguel a ficar com ela. Miguel garante a Nero que punirá as pessoas que estão atacando a Fuzuê. Jefinho se coloca na frente de Luna, e recebe um tiro em seu lugar quando ela é atacada.

