Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (18)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (18) vai ao ar às 19:15, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Empresário sugere parceria entre Jefinho e Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

Pascoal se prepara para o encontro de Preciosa com Merreca. Lampião afirma a Maria Navalha que não mentirá para Luna. Kirida se surpreende ao descobrir que Otávio Augusto gosta de Rejane. Rejane confessa a Lampião que seu show no Beco do Gambá foi uma farsa. Luna convence a mãe a contar para Barreto que Merreca venderá a cruz de ouro.

Merreca conta para Soraya onde será seu encontro com Preciosa. Tonico Valverde sugere que Jefinho e Luna cantem juntos. Miguel aceita o conselho de Nero. Cláudio procura Cata Ouro. Bebel leva Bernardo para conhecer a Fuzuê e Nero fica animado. Soraya conta para Luna que Merreca se encontrará com Preciosa na igreja.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.