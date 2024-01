Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (17) vai ao ar às 19:10, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Pascoal se vangloria do golpe que deu em Maria.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

Pascoal consegue a assinatura de Maria na procuração. Merreca constata que Maria foi dopada e aciona a médica. Luna se desespera ao saber do estado da mãe. Pascoal vai embora apressado do hospital. Selena conta sua história para Jefinho. Pascoal acerta os detalhes de seu golpe com Vieira e Sandra. Rui paga César pelas pedras preciosas contrabandeadas. Preciosa chega à casa de Pascoal e encontra Sandra.

Lampião organiza uma caixa com lembranças para levar para Mercedes. Pascoal se vangloria do golpe que deu em Maria. Bebel avisa a Maria sobre a consulta que marcou com um especialista. Rui aparece na Fuzuê, e Francisco se revolta. Merreca comenta com Miguel sua desconfiança contra Pascoal. Preciosa procura Pascoal.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:10, na Rede Globo.