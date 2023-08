Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (16)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (16) vai ao ar às 19:15, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Nero é hostil com Preciosa.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

Luna fica intrigada com as imagens de Maria Navalha no arquivo da câmera de segurança da Fuzuê. Preciosa fala para Pascoal que acabará com a reputação da Fuzuê e dos Braga e Silva. Francisco e Alícia contam para Miguel sobre a real situação da Fuzuê.

Luna e Nero encontram um túnel no depósito onde Maria Navalha desapareceu. Preciosa vai à Fuzuê. Bebel sofre ao relembrar o passado. Nero convida Luna para viajar com ele e a família. Heitor instrui sua equipe para criar fake news sobre Nero.

Preciosa admira Miguel. Francisco desconfia de Luna. Nero é hostil com Preciosa. Bebel pensa em Nero. Preciosa se faz de vítima para Miguel. A poderosa ouve Otávio Augusto falando sobre o sumiço de Maria Navalha.

Repórteres questionam Miguel sobre as fake news postadas na internet. Miguel e Luna entram no carro de Jefinho. Merreca observa Luna.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.