Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (15)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (15) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Miguel e Luna encontram o tesouro.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

Preciosa discute com Luna e a acusa de roubo. Bebel tem uma conversa séria com Preciosa. Nero pede para Miguel ajudar Bebel. Preciosa se enfurece ao ver Bebel abraçar Luna. Merreca vê Pascoal dar dinheiro para Maçarico e fica intrigado. Miguel avisa a Luna que encontrou a chave de sol. Heitor conta para Bebel que Preciosa cedeu às ameaças de Pascoal. Francisco tira satisfações com Olívia.

Domingos e Jefinho estranham as novas taxas dadas por Merreca. Luna esconde de Maria Navalha as chaves de lua e sol. Rui apressa Olívia para ir ao aeroporto. Alícia consola Francisco. Miguel e Luna usam as chaves de lua e sol para abrir a passagem secreta pela estátua de ave. A Fuzuê é invadida. Preciosa e Pascoal entram na loja de Nero disfarçados. Miguel e Luna encontram o tesouro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.