Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (14)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (14) vai ao ar às 19:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Barreto conta para Miguel sobre Julião.

Preciosa engana Barreto e ajuda Julião e Rui. Miguel e Luna não conseguem um acordo com o banco. Preciosa encontra um papel com a suposta senha de Pascoal. Vânia faz um pacto com Bebel. César repreende Preciosa por invadir o apartamento de Pascoal. Mercedes e Lampião têm uma crise de espirro ao se encontrarem.

Miguel auxilia Cecília em seu depoimento. Preciosa procura Pascoal na delegacia. Barreto conta para Miguel sobre Julião. Preciosa afirma a Rui que descobrirá o paradeiro do tesouro de Maria. Luna tira satisfação com Julião.



A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.