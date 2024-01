Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (10)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (10) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa faz uma proposta para Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

Sabrina mostra os brincos que recebeu de Preciosa, e Bebel fica entristecida. César não pune Preciosa, e Luna se enfurece. Miguel e Bebel estranham quando César acerta a compra das ações de Pascoal. Luna decide se afastar da Conde de Montebello, e César reage contrariado. Preciosa discute com Pascoal. Bebel faz uma declaração para inocentar Luna. Miguel leva Luna à Fuzuê.

Emília e Vitor avisam a Lampião que Mercedes não sabe que ele foi encontrado. Nero se anima com a decisão de Luna. Francisco sente ciúmes de Soraya. César procura Pascoal. Luna convida Julião para trabalhar na Fuzuê. César reclama com Nero de ter contratado Luna para trabalhar com ele. Preciosa faz uma proposta para Luna.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.