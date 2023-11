Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (1)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (1) vai ao ar às 19:15, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Luna decide aceitar proposta de dupla romântica com Jefinho.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

Bebel se apavora com as decisões de Preciosa. Luna pede mais uma vez a ajuda de Merreca. Luna volta a vender suas peças na rua. Miguel questiona Rui sobre as chaves de lua e sol. Emília incentiva Nero a procurar Bebel. Luna consegue falar com Cata Ouro. Olívia negocia com Preciosa. Miguel decide ir atrás de Luna.

Preciosa manda Pascoal procurar Olívia. Luna decide aceitar a proposta de Tonico e fazer uma dupla romântica com Jefinho. Pascoal se insinua para Preciosa. Jefinho celebra a decisão de Luna. Cláudio se anima com um comunicado de Nero. Miguel se incomoda ao ver Luna e Jefinho juntos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.