Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (20)

A novela 'Familia é Tudo' desta terça-feira (20) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Júpiter pensa em como ajudar Lupita.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta terça-feira

Júpiter pensa em como ajudar Lupita. Leda enfrenta Jules. Brenda comenta com Joana que Ramón ameaçou tirar a vida de Pedro. Sob influência do remédio, Vênus se declara para Tom. Keblerson e Haroldinho copiam a mesma coreografia para ensinar para Andrômeda e Sheila, respectivamente. Frida descobre que Catarina tomou o seu lugar no samba.

Memo obriga Lupita a destratar Guto. Ramón discute com Brenda. Guto sai com Mila. Electra avisa a Luca e Murilo que tem um plano contra Jéssica. Maya se emociona com Eva. Joana é atropelada. Júpiter flagra Memo pressionando Lupita na gravadora.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.