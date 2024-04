Que horas começa 'Família é Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

A novela 'Família é Tudo' desta sexta-feira (19) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, A polícia intima Electra a ir à delegacia.

Resumo completo de 'Família é Tudo' desta sexta-feira

Uma pessoa filma, sem ser vista, a discussão das moças com Electra. Sheila briga com Andrômeda. Vênus e Plutão fingem, para Andrômeda e Júpiter, que desistirão da missão. Tom se preocupa com a saúde de Ramón. Júpiter se prepara para seu encontro misterioso, e Lupita fica chateada.

Max tenta impedir Plutão de levar Nicole até Tom. Vênus avisa a Tom que irá procurar Nilton por conta própria. Catarina marca uma reunião com Leda, Lulu e Nanda. A polícia intima Electra a ir à delegacia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.