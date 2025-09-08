Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)
A novela 'Êta Mundo Melhor' desta segunda-feira (8) vai ao ar às 18:20, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Sabiá corre atrás de Ernesto, que acaba acuado por uma multidão.
Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta segunda-feira
Sabiá corre atrás de Ernesto, que acaba acuado por uma multidão. Tamires ameaça Francine e Mirtes. Sônia confessa sua paixão por Lauro, e Tobias exige que o médico desfaça a confusão. Tales e Lúcio anunciam que Dita sairá em turnê como rainha do rádio. Olga garante a Araújo e Celso que saberá enganar Asdrúbal.
Sabiá captura Ernesto. Celso apresenta a Candinho o casal que adotará Samir. Zulma anuncia que Samir será adotado. Estela se desespera ao ver Ernesto no hospital. Dita sofre ao ter que deixar Joaquim para sair em turnê. Samir pede ajuda a Candinho para não ser adotado.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:20, na Rede Globo.