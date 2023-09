Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela deste sábado (30)

A novela 'Elas Por Elas' deste sábado (30) vai ao ar às 18:10, após 'Caldeirão Com Mion'. Nesse capítulo, Lara quer contratar Mário.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' deste sábado

Renée se revolta contra Wagner, e Tony tenta conter a mãe. Renée, Tony e Vic descobrem que estão falidos. Ísis questiona Giovanni sobre Jonas. Lara diz a Taís que deseja contratar Mário para descobrir a identidade da amante de Átila. Natália arma para se aproximar de Carol, e manipula Pedro. Giovanni discute com Helena por causa de Ísis. Natália tem uma crise nervosa ao falar do dia em que Bruno morreu, e Pedro e Carol tentam acalmá-la.

Giovanni conversa com Sérgio sobre Ísis. Adriana proíbe Ísis de voltar a se encontrar com Giovanni. Edu dá uma carona para Mário, e os dois são assaltados. Adriana comenta com Marlene que Ísis pode ser filha de Jonas, e a menina ouve.





Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:10, na Rede Globo.