Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela deste sábado (18)

A novela 'Elas Por Elas' deste sábado (18) vai ao ar às 18:40, após 'Caldeirão Com Mion'.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' deste sábado

Edu convence Mário a desistir de contar para Érica, e marca um encontro com Ceci. Míriam ajuda Helena a parecer mais abatida. Outras modelos decidem se juntar a Taís na causa contra Silas. Giovanni sugere que a Helàne invista em uma linha de cosméticos para grávidas. Natália descobre a gravidez de Taís e conta para Carol.

Eugênia avisa a Márcia que combinou de Vic fazer aulas particulares com ela. Taís conta para Mário e Evilásio sobre sua gravidez. Adriana conta para Jonas sobre o pai de Ísis. Ísis agradece a Sérgio pela doação. Cris conta para Lara que Taís está grávida. Érica flagra Edu com outra, e acaba sofrendo um atropelamento.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:40, na Rede Globo.