Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela deste sábado (10)

A novela 'Elas Por Elas' deste sábado (10) vai ao ar às 18:35, após 'Caldeirão Com Mion'. Nesse capítulo, Natália contrata Mário para investigar a morte de Bruno.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' deste sábado

Júlia ameaça Cris. Míriam propõe aliança a Cris, e pede que a moça convença Giovanni a estar presente em seu casamento com Sérgio. Lara pede que Nice continue trabalhando com Roberto. Yeda e Lara chegam ao apartamento em que vão morar. Cris informa Helena sobre as chantagens de Júlia.

Natália contrata Mário para investigar a morte de Bruno, e pede sigilo ao detetive. Ísis revela a Carlinhos que pensa em se mudar para a Austrália. Marcos pede abrigo a Carol. Helena garante a Maninha que o casamento de Sérgio e Míriam não se concretizará.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:35, na Rede Globo.