Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (6)

A novela 'Elas Por Elas' desta terça-feira (6) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Sérgio diz a Helena e Giovanni que pediu Míriam em casamento.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta terça-feira

Roberto é irônico com Lara. Jonas desperta da cirurgia. Carol explica para todos a situação e as possibilidades de recuperação de Jonas. Maninha se preocupa com o estado de Helena. Renée dorme fora de casa, e Tony e Wagner se incomodam. Marcos deixa a casa de Natália e afirma que não se afastará da tia.

Marcos pede ajuda a Ísis para alugar um quarto. Lara garante a Roberto que o denunciará. Roberto mostra a Lara o vídeo de Yeda com Calixto. Sérgio anuncia a Helena e Giovanni que pediu Míriam em casamento.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.