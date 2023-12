Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (5)

A novela 'Elas Por Elas' desta terça-feira (5) vai ao ar às 18:20, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Sérgio se alarma ao saber da existência de Marcos.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta terça-feira

Todos ficam surpresos com a semelhança entre Marcos e Bruno. Ulisses se irrita com Carol. Tony desabafa com Cris sobre a volta de Márcia. Sérgio se alarma ao saber da existência de Marcos. Aramis garante a Jonas que conseguirá descobrir quem adulterou suas negociações. Cris ouve Tony falando sobre sua dívida.

Taís nota o interesse de Lara por Mário. Marcos visita a fazenda de Pedro e Natália. Carol convida Carlinhos para ser voluntário em uma pesquisa da universidade. Márcia se sensibiliza ao ver Renée com Vic. Érica desperta, e Edu e Mário comemoram.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:20, na Rede Globo.