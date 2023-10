Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (3)

A novela 'Elas Por Elas' desta terça-feira (3) vai ao ar às 18:15, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Lara contrata Mário.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta terça-feira

Lara afirma a Ísis que jamais entendeu a separação de Adriana e Jonas. Yeda ajuda Ísis com o processo da ONG. Ísis discute com Adriana por manter as histórias de sua vida em segredo. Giovanni confessa a Cris que está apaixonado por outra menina. Pedro revela a Carol os planos de Natália e pede que os dois continuem se encontrando.

Lara contrata Mário para descobrir a identidade da amante de Átila. Tony, Vic e Renée prometem dar a volta por cima. Natália tem uma visão com Bruno, e Carol a ajuda. Ísis procura Jonas.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.