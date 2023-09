Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

A novela 'Elas Por Elas' desta terça-feira (26) vai ao ar às 18:15, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Átila passa mal e morre .

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta terça-feira

Átila se desespera ao reconhecer Taís, mas ambos disfarçam na frente de Lara. Giovanni se defende das acusações de Ísis. Marlene passa mal, e Adriana deixa as amigas para ir ao encontro da tia. Natália chega ao evento de Lara e nota a última foto de Bruno. Helena é notificada da confusão em sua empresa. Renée surpreende as antigas amigas. Edu se incomoda quando Érica diz que Renée dormirá em sua casa.

Jonas e Adriana se reencontram ao apartar a briga entre os filhos Giovanni e Ísis. Giovanni ajuda Ísis. Taís revela a Renée que Átila é Herbert. Yeda e Cris alertam Lara para o comportamento de Átila. Átila afirma amar Taís e diz que irá se separar de Lara. Adriana confessa ainda ter sentimentos por Jonas. Átila passa mal e morre nos braços de Taís.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.