Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (23)

A novela 'Elas Por Elas' desta terça-feira (23) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Wagner desperta.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta terça-feira

Giovanni manda Ísis ir embora. Renée fica sensibilizada ao encontrar Wagner no hospital, mas afirma a Rico que não reatará com o ex. Míriam, Fagundes e Danilo planejam o golpe contra a empresa de Sérgio e Helena. Renée conta para Tony sobre o estado de Wagner. Mário e Érica fingem namorar para chamar a atenção de Lara.

Começa a audiência de Lara e Taís contra Silas.Taís confronta Roberto. Ísis deduz que Cris contou a verdade sobre Giovanni. Lara vence o processo contra Silas, que tem sua prisão decretada. No hospital, Wagner desperta, e Renée se emociona.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.