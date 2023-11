Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (21)

A novela 'Elas Por Elas' desta terça-feira (21) vai ao ar às 17:50, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Míriam tenta se aproximar de Helena.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta terça-feira

Raquel e Evilásio consolam Mário. Míriam tenta se aproximar de Helena. Adriana repreende Jonas por tomar decisões sem consultá-la. Lara conversa com Nice sobre Mário. Cris ajuda Renée e Vic com uma encomenda. Natália questiona Jonas sobre a foto de Helena e Bruno. Yeda termina o namoro com Aramis.

Adriana e Jonas se reconciliam. Lara não consegue se declarar para Mário. Sérgio teme pela felicidade de Giovanni e Ísis. Jonas fala animado com Adriana que ele estará divorciado de Helena ao final da audiência. Pedro chega de viagem e procura Taís.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 17:50, na Rede Globo.