Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (17)

A novela 'Elas Por Elas' desta terça-feira (17) vai ao ar às 17:35, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Lara decide voltar a advogar.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta terça-feira

Helena e Ísis discutem, e Giovanni se irrita com a mãe. Cris confronta Ísis. Giovanni revela a Jonas que Ísis desconfiou ser sua filha. Yeda comenta com Cris sobre o interesse de Tony por Ísis. Renée fica intrigada com a mudança de comportamento de Edu.

Mimi alerta Taís que Vanusa a está sabotando. Lara decide voltar a advogar. Jonas conversa com Adriana sobre Ísis. Míriam enfrenta Sérgio e ameaça revelar para Helena e Jonas a verdade sobre o nascimento de Giovanni.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 17:35, na Rede Globo.