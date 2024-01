Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)

A novela 'Elas Por Elas' desta terça-feira (16) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Ísis ouve conversa e descobre que Giovanni não é filho de Helena e Jonas.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta terça-feira

Giovanni descobre que Míriam esteve envolvida em diversas falcatruas. Jonas conta a Adriana que Helena o agarrou. Giovanni discute com Sérgio por conta de Míriam. Jonas revela a Giovanni que flagrou Sérgio atacando Míriam no período em que esteve no hospital. Mário tenta falar com Lara por meio de um drone.

Roberto garante a Vilma que fará Lara desistir do trabalho. Cris exige que Taís permaneça trabalhando com ela e Helena. Helena sugere que Cris investigue a vida de Ísis. Ísis ouve uma conversa entre Sérgio e Míriam, e descobre que Giovanni não é filho biológico de Helena e Jonas.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.