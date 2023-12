Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

A novela 'Elas Por Elas' desta terça-feira (12) vai ao ar às 18:20, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Míriam tenta subornar Fagundes, que confessa estar interessado em uma parceria com ela.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta terça-feira

Míriam tenta subornar Fagundes, que confessa estar interessado em uma parceria com ela. Helena se angustia ao lembrar da noite em que Bruno morreu. Marcos rouba o anel que Pedro compra para Taís e manda fazer uma cópia. Míriam, Danilo e Fagundes fecham uma sociedade contra Sérgio. Edu tenta conversar com Érica, que o rejeita. Renée anuncia a possibilidade de se mudar para a Bahia e todos comemoram, enquanto Vic fica dividida.

Yeda e Cris desconfiam de que Lara esteja apaixonada. Mário decide se declarar para Érica, e Edu se entristece. Míriam e Fagundes armam para Sérgio. Taís não gosta de saber que Marcos está morando com eles. Pedro descobre que o anel que comprou para Taís sumiu.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:20, na Rede Globo.