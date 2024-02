Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (9)

A novela 'Elas Por Elas' desta sexta-feira (9) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Ísis diz que não vai contar a Giovanni sobre a gravidez.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta sexta-feira

Marlene e Ísis se emocionam com a gravidez da jovem. Giovanni fica desconfortável com Cris em sua casa. Ísis afirma a Adriana que não contará sobre a gravidez para Giovanni. Marcos leva Carol para sair com seus amigos. Wagner pede que Tony o ajude a reconquistar Renée. Com a ajuda de Lara, Aramis retoma seu emprego no escritório de Roberto.

Carlinhos conversa com Jonas. Taís pede perdão a Lara e afirma amar a amiga. Júlia pressiona Cris e garante que irá se entregar para a polícia pelas fake News contra o abrigo de animais de Ísis.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.