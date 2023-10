Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (6)

A novela 'Elas Por Elas' desta sexta-feira (6) vai ao ar às 18:20, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Jonas confessa ainda amar Adriana.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta sexta-feira

Jonas pede para conversar com Adriana. Roberto questiona os métodos de Mário para Lara. Apaixonado, Aramis ajuda Yeda no processo contra a ONG. Jonas revela as circunstâncias em que ficou com Helena, e confessa ainda amar Adriana. Cris manipula Giovanni. Edu e Érica agradecem Mário pelo carro que ele lhes deu de presente.

Ísis arma para conseguir um fio de cabelo de Giovanni e fazer o exame de DNA. Raquel diz a Mário que a nécessaire encontrada na casa de Átila é igual à de Taís. Giovanni vê Ísis saindo de sua casa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:20, na Rede Globo.