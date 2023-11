Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (3)

A novela 'Elas Por Elas' desta sexta-feira (3) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Helena ameaça Jonas para afasta-lo de Adriana.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta sexta-feira

Renée pede para Evilásio avisá-la quando encontrar Wagner. Adriana alerta Carol sobre Natália. Lígia observa Natália reclamar de Carol. Cris convence Tony a continuar com o plano. Silas aborda Taís. Roberto se faz de ofendido na frente de Lara. Renée conta para Vic sobre Wagner. Natália avisa a Pedro que não quer mais receber visitas.

Wanda vê Carol e Ulisses juntos. Taís conta para Lara sobre o encontro com Silas. Helena ameaça Jonas para afasta-lo de Adriana. Tony se reconcilia com Renée e Vic. Edu tenta se entender com Érica. Helena reclama de Adriana para Sérgio. Adriana procura Jonas.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.