Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

A novela 'Elas Por Elas' desta sexta-feira (29) vai ao ar às 18:20, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Sérgio consegue coletar DNA de Ísis .

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta sexta-feira

Roberto pensa em fazer com que Lara desconfie de Mário. Jonas questiona Adriana sobre seu comportamento. Cris visita Marcos, e Natália flagra os dois. Edu se declara para Yeda. Helena e Adriana brigam. Mário confessa a Lara que pensa muito nela. Marcos engana Natália, e afirma a si mesmo que jamais trabalhará com Pedro.

Helena tenta atropelar Adriana, e Jonas garante que fará a ex-esposa pagar pelo que fez. Rico, amigo de Pedro, se interessa por Renée. Sérgio consegue coletar DNA de Ísis sem que ela perceba.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:20, na Rede Globo.