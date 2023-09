Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

A novela 'Elas Por Elas' desta sexta-feira (29) vai ao ar às 18:20, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Taís decide contar a verdade para Lara.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta sexta-feira

Roberto despista Lara, que se desespera ao ver as notícias divulgadas sobre a morte de Átila nos jornais. Giovanni ajuda Ísis a conseguir lares para os animais resgatados. Mário rompe sua amizade com Edu, mas diz a Evilásio que não irá se declarar para Érica. Natália pede ajuda a Pedro para se aproximar de Carol.

Taís decide contar a verdade para Lara, e Renée se preocupa. Cris sugere que Helena faça uma visita a Lara, com Giovanni a tiracolo. Lara desabafa com Taís, que perde a coragem de dizer a verdade para a amiga. Giovanni pede Ísis em namoro. Renée e Tony descobrem que Wagner fugiu com todo o dinheiro da família.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:20, na Rede Globo.