Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (17)

A novela 'Elas Por Elas' desta sexta-feira (17) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Taís tenta contar para Lara sobre Átila.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta sexta-feira

Cris tenta cortar o clima entre ela e Tony. Ulisses e Natália descobrem interesses em comum, e Carol fica incomodada. Renée acolhe Taís. Ísis convence Giovanni a se entender com Jonas. Míriam fala para Danilo que precisa descobrir outro segredo de Sérgio. Helena se vangloria do que fez contra Jonas. Renée tem um mau pressentimento, e Érica a ajuda. Roberto trata Aramis com hostilidade.

A ONG recebe uma grande doação anônima, e Ísis acredita ser de Sérgio. Lara, Mário e Taís conversam com uma das amantes de Átila. Pedro decide viajar. Taís tenta contar para Lara sobre Átila. Yeda, Ísis e Carlinhos comemoram o resultado da audiência. Taís pede para Cris marcar uma reunião com Helena. Mário vê Edu com uma mulher e avisa que contará tudo para Érica.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.