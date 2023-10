Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (13)

A novela 'Elas Por Elas' desta sexta-feira (13) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Carol desconfiada.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta sexta-feira

Taís se desespera, mas percebe que Roberto está mentindo sobre sua suposta descoberta. Cris conforta Giovanni sobre o estado do avô. Mário deduz que Roberto pode estar enganando Lara. Roberto treina Alícia para fingir que é a amante de Átila. Lara pede que Mário a acompanhe no encontro com Alícia. Tony começa a trabalhar no escritório de Átila, e Yeda se interessa pelo rapaz.

Carol confessa a Adriana que desconfia de Pedro. Mário investiga se Alícia era a real amante de Átila. Adriana discute com Natália. No hospital, Sérgio recebe uma mensagem de Míriam e tem um novo ataque. Jonas diz a Giovanni que decidiu se separar, e Helena ouve.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.