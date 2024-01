Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (12)

A novela 'Elas Por Elas' desta sexta-feira (12) vai ao ar às 18:20, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Taís revela a Lara que foi a última amante de Átila.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta sexta-feira

Mário fica arrasado com a revelação de Roberto. Maninha ouve Sérgio discutindo com Míriam e conta para Giovanni. Lara afirma a Renée que ela tem chances de ganhar o processo contra Márcia pela guarda de Vic. Márcia é informada sobre a abertura do processo, mas disfarça na frente de Vic.

Carol e Ulisses se desentendem, e Marcos provoca o pesquisador. Jonas percebe que Danilo não tem experiência profissional. Mário confronta Taís, que pede ao irmão para contar sozinha a verdade para Lara. Cris chantageia Helena. Taís revela a Lara que foi a última amante de Átila.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:20, na Rede Globo.