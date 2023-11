Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (10)

A novela 'Elas Por Elas' desta sexta-feira (10) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Mário encontra um compartimento secreto no closet de Átila.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta sexta-feira

Carol e Ulisses tentam conversar com Wanda. Sérgio se desespera com as exigências de Míriam, e aciona Fagundes. Natália se emociona com a visita das amigas. Mário encontra um compartimento secreto no closet de Átila. Taís estranha quando Carol faz insinuações sobre Pedro.

Giovanni afirma a Ísis que não deixará o romance de seu pai e da mãe da menina atrapalhar a vida dos dois. Jonas avisa a Helena que entrará com o pedido de divórcio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.