Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (9)

A novela 'Elas Por Elas' desta segunda-feira (9) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Ísis faz revelação a Giovanni.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta segunda-feira

Érica acolhe Renée, Vic e Tony em sua casa, e Wagner os observa, desolado. Natália tem uma alucinação com Bruno. Giovanni encontra Ísis na casa de Cris, que provoca a rival. Natália lembra de Bruno com Adriana. Evilásio sugere que Mário converse com a secretária de Átila sobre a amante que o advogado tinha, e Taís tenta despistar o irmão.

Ísis revela a Giovanni que os dois podem ser irmãos. Yeda interrompe a reunião de Roberto e Aramis e exige que ela e Lara sejam convocadas para decidir os novos rumos do escritório. Taís se desentende com Silas. Pedro encontra Natália. Jonas confronta Helena e procura Adriana.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.