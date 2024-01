Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)

A novela 'Elas Por Elas' desta segunda-feira (8) vai ao ar às 18:35, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Helena e Fagundes provocam incêndio no abrigo de animais.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta segunda-feira

Ísis se desespera. Sérgio desconfia da participação de Helena na produção do falso vídeo. Vic falta a uma aula para ir à casa de Renée, e Márcia vai atrás da filha. Lara e Yeda conversam sobre Edu. Giovanni pede que Cris ajude Ísis e o abrigo de animais. Jairinho ameaça Marcos.

Sérgio e Jonas apoiam Ísis. Helena se irrita com a postagem que Cris foi obrigada a fazer para ajudar o abrigo. Érica e Yeda desmascaram Edu. Mário pensa em como se declarar para Lara. Helena e Fagundes provocam um incêndio no abrigo de animais.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:35, na Rede Globo.