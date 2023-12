Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (4)

A novela 'Elas Por Elas' desta segunda-feira (4) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Natália apresenta Marcos como filho de Bruno.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta segunda-feira

Lara se desculpa com Taís pela perda do processo. Roberto e Vilma pagam ao assistente do juiz pela sentença. Sérgio aconselha Helena a dar um passo atrás para preservar sua relação com Giovanni. Márcia implora para que Renée a ajude com Vic e Tony. Giovanni conversa com Jonas.

Sérgio briga com Míriam, e Maninha percebe. Tony se preocupa com sua dívida no banco, e disfarça para Cris. Helena se surpreende ao ver que Giovanni desconfia dela. Chega o dia da exposição de Natália, e todos comemoram. Natália apresenta Marcos como filho de Bruno.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.