Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (30)

A novela 'Elas Por Elas' desta segunda-feira (30) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Giovanni discute com Ísis.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta segunda-feira

Mercedes é presa, e Edu fica aliviado. Yeda decide dar uma chance para Aramis. Cris pede para Giovanni não contar a Ísis que foi ela quem falou sobre Tony. Helena afirma a Lara que fará Jonas voltar para casa. Giovanni discute com Ísis. Helena avisa a Cris que Giovanni e Ísis brigaram. Érica desmascara Edu. Marlene convence Adriana a aceitar o convite de Jonas.

Natália comenta com Pedro da visita de Carol. Jonas tenta acalmar Giovanni. Sérgio orienta Míriam sobre o encontro com Fagundes. Edu garante a Mário que reatará com Érica. Fagundes dopa Míriam. Helena chega ao restaurante onde Jonas está com Adriana, Pedro e Taís.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.