Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (20)

A novela 'Elas Por Elas' desta segunda-feira (20) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Lara conclui que está apaixonada por Mário.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta segunda-feira

Mário vai ao encontro de Edu no hospital e se preocupa com o estado de Érica. Taís conta para Renée do acidente. Helena reclama da presença de Ísis em sua casa. Ulisses chama Natália para fotografar o projeto na faculdade. Ísis enfrenta Helena. Míriam perturba Sérgio. Mário confessa para Edu seu amor por Érica.

Lara insiste para Taís contar quem é o pai do filho que ela está esperando. Márcia se decepciona por não falar com Vic. Renée e Vic culpam Edu pelo acidente de Érica. Wanda aceita que Natália fotografe o projeto. Lara conclui que está apaixonada por Mário.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.