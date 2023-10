Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (2)

A novela 'Elas Por Elas' desta segunda-feira (2) vai ao ar às 18:15, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Ísis fica chocada com suspeita.

Ísis fica chocada ao saber que pode ser irmã de Giovanni. Érica apoia Renée. Helena arma para levar Giovanni ao encontro de Cris. Lara insiste em descobrir quem era a amante de Átila. Carlinhos avisa a Ísis que a ONG está sendo processada. Edu tem uma fratura durante o assalto e se revolta contra Mário.

Taís oferece ajuda financeira a Renée. Natália diz a Pedro que não se lembra do dia da morte de Bruno. Pedro marca um encontro com Carol. Lara comenta com Ísis que Adriana e Jonas eram noivos.

