Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (15)

A novela 'Elas Por Elas' desta segunda-feira (15) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Giovanni investiga Míriam.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta segunda-feira

Mário se desespera com o término do relacionamento, mas Lara não volta atrás em sua decisão. Rico garante a Renée que sua equipe já está à procura de Wagner. Giovanni comenta com Ísis sua desconfiança em relação a Sérgio e Míriam. Os policiais encontram Wagner, que foge novamente.

Érica incentiva Renée a ficar com Rico. Helena se insinua para Jonas. Sérgio pede ajuda a Adriana para reformar o abrigo de Ísis. Natália termina com Ulisses pela traição a Carol. Taís e Mário se unem contra Roberto para proteger Lara. Giovanni investiga Míriam.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.